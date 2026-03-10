Журналисту Дмитрию Кузнецу заочно дали 2,5 года за работу в нежелательном СМИ

Никулинский районный суд Москвы признал виновным в участии в нежелательной организации журналиста Дмитрия Кузнеца. Ему заочно назначили 2,5 года колонии общего режима, сообщили в столичном управлении прокуратуры. Также осужденному на пять лет запретили администрировать сайты.

Как установил суд, журналист работал в издании «Медуза» (признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией). В частности, на странице издания опубликованы шесть аудиозаписей с участием Кузнеца. Ранее ему назначали административные штрафы за работу с нежелательной организацией.

Дело против Дмитрия Кузнеца возбудили в июле 2025 года, 7 августа МВД объявило его в розыск. Ранее журналист работал в «Интерфаксе», был заместителем главного редактора «Русского Newsweek». Во время первой чеченской войны господин Кузнец был корреспондентом агентства Reuters.

