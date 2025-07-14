Против экс-журналиста и военного аналитика Дмитрия Кузнеца возбудили дело

В Следственном комитете России (СКР) рассказали «Ъ» об уголовном преследовании бывшего журналиста и военного аналитика Дмитрия Кузнеца. Ему инкриминируют участие в работе нежелательной организации. Решается вопрос об объявлении фигуранта в розыск.

По версии следствия, журналист продолжил сотрудничать с неназванной организацией после того, как ее деятельность признали нежелательной в России. В частности, с февраля по апрель этого года в интернете опубликовали шесть аудиозаписей, где господин Кузнец рассказывал об экономических, политических и социальных процессах в России.

Дмитрий Кузнец раньше работал в «Интерфаксе» и в издании Slon.ru. Он был заместителем главного редактора «Русского Newsweek» и корреспондентом Reuters во время первой чеченской войны. В 2015 году фигурант ушел из журналистики, после чего открыл кафе «Мясник и его девочка». Сейчас он работает с изданием «Медуза» (признана нежелательной организацией и иностранным агентом).

Никита Черненко