МВД объявило в розыск журналиста Дмитрия Кузнеца

В базе розыска МВД появилась карточка журналиста и военного аналитика Дмитрия Кузнецова. Ранее «Ъ» сообщал о возбуждении уголовного дела против мужчины. Ему вменяли работу в нежелательной организации.

О возбуждении дела стало известно 14 июля. По версии следствия, журналист продолжил работать с организацией после того, как ее признали нежелательной в России. С февраля по апрель 2025 года было опубликовано шесть аудиозаписей, в которых господин Кузнец рассказывал о экономических, политических и других процессах в России.

Дмитрий Кузнец был заместителем главреда «Русского Newsweek», работал в «Интерфаксе». Он был корреспондентом агентства Reuters во время первой чеченской войны. Сейчас работает в издании «Медуза» (признано в РФ нежелательной организацией и иностранным агентом).

Никита Черненко