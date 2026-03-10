На Дону объем убытков торговых организаций достиг 32,5 млрд рублей

В Ростовской области в 2025 году объем отрицательных чистых активов убыточных торговых организаций достиг 32,5 млрд руб. Это в 2,4 раза больше, чем в 2024 году. Информацию об этом опубликовали на сайте правительства региона.

Прибыль тех же организаций за прошлый год составила 32,5 млрд руб. Это в два раза меньше, чем в 2024 году. Доля прибыльных организаций сократилась до 77,7% (против 86,2% годом ранее).

По итогам 11 месяцев 2025 года среднемесячная зарплата в сегменте торговли сложилась в размере 58,8 тыс. руб. Это на 14,8% выше, чем за аналогичный период 2024 года.

Мария Хоперская