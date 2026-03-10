В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки беспилотников
Главы Сочи и Сириуса Андрей Прошунин и Дмитрий Плишкин в своих Telegram-каналах предупредили жителей об угрозе атаки беспилотников и призвали укрыться в безопасных местах.
Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ
«Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте», — отметил глава Сириуса.
Властями даны рекомендации жителям и гостям не подходить к окнам, а спрятаться в ванной комнате, кладовой или туалете. Тех, кого тревога застала на улице, просят укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, на парковке, в подземном переходе или тоннеле.
Глава Сочи также напомнил о запрете съемки работы систем ПВО, беспилотных летательных аппаратов и их обломков, деятельности специальных и оперативных служб, а также средств защиты объектов нападения.