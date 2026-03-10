В Сочи и Сириусе объявлена угроза атаки БПЛА
В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщают главы территорий Андрей Прошунин и Дмитрий Плишкин в своих Telegram-каналах.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
«Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте»,— отметил глава Сириуса.
Жителей и гостей просят не подходить к окнам, укрыться в ванной, кладовке или в туалете. Если тревога застала на улице, следует спрятаться в цокольном этаже ближайшего здания, на парковке, в подземном переходе или тоннеле.
Глава Сочи также напомнил о запрете на съемку работы ПВО, БПЛА и их обломков, работы специальных и оперативных служб, а также средств защиты объектов атаки.