Бастрыкин взял на контроль дело о нерегулярном транспорте в станице Грушевской

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жителей станицы Грушевской в Ростовской области. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в общественный транспорт в населенный пункт ходит с серьезными перебоями, сообщили в пресс-службе ведомства.

С августа 2025 года компетентные органы не принимали никаких мер по продлению лицензии компании перевозчика. Несколько месяцев организация выполняла работу с нарушениями, а в феврале 2026 года автобус из станицы Грушевской в Новочеркасск перестал ходить. Контракт с другим перевозчиком до сих пор не заключили. Жители станицы не могут добраться к месту работы, учебы либо посетить другие социальные объекты. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Мария Хоперская