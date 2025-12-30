Подряд на вывоз мусора в Белгороде достался местному «Коммунальщику» за 603 млн

Белгородское ООО «Коммунальщик» Владимира Супруна (до конца декабря входило в структуру местного перевозчика «Экотранс») выиграло аукцион на вывоз мусора на территории Белгорода и Белгородского района в течение всего 2026 года. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

«Коммунальщик» единственным заявился на торги, в связи с чем они были признаны несостоявшимися. Тем не менее, так как заявка соответствовала требованиям, регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) заключил контракт с компанией по начальной цене в 603,3 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Коммунальщик» зарегистрировано в Белгороде в 2009 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами. С 24 декабря владеет обществом Владимир Супрун. До этого учредителем компании было местное ООО ТК «Экотранс» Николая Шеина и Юны Гилядовой. В 2024 году выручка «Коммунальщика» составила 124 млн руб., чистый убыток — 8,3 млн руб. Директором остается Николай Шеин.

В техзадании указано, что исполнителю предстоит обслуживать около трех тысяч улиц и переулков. Ориентировочно вывезти потребуется 146,5 тыс. т неопасных отходов, пригодных для повторного использования, то есть — четвертого и пятого классов опасности.

В июле «Коммунальщику» уже доставался контракт на вывоз ТКО в Белгороде и Белгородском районе в период с 30 сентября до 31 декабря. Как сообщал «Ъ-Черноземье», начальная цена контракта составляла 144,7 млн руб. В итоге она осталась неизменной, поскольку на торги была подана только одна заявка.

В июле 2025 года стало известно, что Арбитражный суд Белгородской области ввел процедуру наблюдения в отношении местного ООО «Еврологистик» Алексея Грищенко, ранее выступавшего в качестве единственного подрядчика ЦЭБ.

