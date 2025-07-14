Белгородский перевозчик ТКО ушел под наблюдение с долгом 190 млн перед ФНС

Арбитражный суд Белгородской области ввел процедуру наблюдения в отношении местного ООО «Еврологистик» Алексея Грищенко, ранее выступавшего в качестве единственного подрядчика регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ). Из материалов дела следует, что в реестр кредиторов включена УФНС России по Белгородской области с общей суммой требований 190 млн руб.

Из общей суммы долга перед налоговой службой 70,4 млн руб. включены во вторую очередь, еще 119,6 млн руб. — в третью. Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 1 декабря. В качестве него утвержден Владислав Сегедин, член «Сибирской гильдии антикризисных управляющих».

Белгородское УФНС инициировало банкротство компании в апреле.

«Еврологистик» должен был вывозить мусор в Белгородской области в течение четырех с половиной лет, начиная с 2023 года. За это ему должны были заплатить 12,2 млрд руб., однако проблемы с транспортировкой ТКО начались уже в январе 2023-го. Работу подрядчика критиковали не только местные жители, но и ЦЭБ, губернатор Вячеслав Гладков. В итоге компания недополучила выручку из-за неверного расчета объемов ТКО и низкого тарифа на услугу и прекратила свою деятельность по транспортировке мусора в 2024 году.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноезьме».

Ульяна Ларионова