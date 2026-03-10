Донские аграрии начали подкормку озимых на площади в 2,8 млн гектаров

Аграрии Ростовской области приступили к подкормке озимых культур. По состоянию на 10 марта работы уже провели на 402 тыс. га. Это порядка 14% от засеянных озимыми территорий. Всего предстоит обработать около 2,8 млн га, сообщили в региональном минсельхозпроде.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На основной способ внесения удобрений (поверхностную подкормку) приходится порядка 75% текущего объема. Специалисты используют также прикорневые и внекорневые методы.

Обеспеченность удобрениями всех видов в Ростовской области сейчас составляет 60%, закупки продолжаются. Аммиачной селитры, ключевого удобрения для подкормки озимых, заготовлено с превышением потребности. Речь идет о 105%.

Параллельно аграрии к весеннему севу. В этом сезоне яровыми культурами планируется засеять около 1,9 млн га. Все семена зерновых – отечественного производства.

Мария Хоперская