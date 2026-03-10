Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Таганроге за год демонтировали 479 незаконных ларьков

По итогам 2025 года в Таганроге было демонтировано 479 самовольно установленных нестационарных торговых объектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.

«Гражданам и предпринимателям рекомендуется заблаговременно проверить наличие всех необходимых правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки, на которых расположены их объекты»,— пояснила госпожа Камбулова.

Согласно данным сайта городской администрации, в этом году демонтажу подлежат 42 незаконных торговых точки.

Наталья Шинкарева

