«Сейчас преждевременно говорить о тотальном запрете рекламы в Telegram»

Федеральная антимонопольная служба назвала нарушением закона размещение рекламы в Telegram после принятия мер по ограничению доступа к мессенджеру. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на пресс-службу ведомства. В антимонопольной службе добавили, что аналогичным образом нарушением законодательства считаются рекламные интеграции в мессенджерах, которые принадлежат Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), а также на VPN-сервисах. Заявление ФАС комментирует старший партнер бюро «Доктор права Колесников и партнеры», профессор Юрий Колесников:



«Ситуация вокруг возможного запрета рекламы в Telegram вызывает много вопросов в обществе. В таких случаях всегда надо опираться на факты и закон.

Действительно, в СМИ появилась информация о реакции ФАС на размещение рекламы в канале стилиста Марии Лоскутовой. Однако важно понимать: речь идет именно о разбирательстве, а не о вступившем в силу судебном решении или официальном запрете. Сама госпожа Лоскутова подчеркивает, что постановления нет. На официальном сайте ФАС информация о таком деле также отсутствует.

Позиция Федеральной антимонопольной службы строится на следующей логике: с 1 сентября 2025 года вступили в силу изменения в Закон “О рекламе”, запрещающие ее распространение на информационных ресурсах нежелательных организаций. Вместе с этим Роскомнадзор применяет к Telegram меры по ограничению доступа. Следовательно, по мнению ФАС, реклама на этой площадке подпадает под запрет, установленный частью 10.7 ст. 5 Закона “О рекламе”.

Однако есть важные правовые нюансы, на которые справедливо обращают внимание коллеги из Ассоциации блогеров и агентств. Во-первых, Telegram формально отсутствует в едином реестре запрещенных ресурсов. Во-вторых, на сайте Роскомнадзора, в разделе регистрации каналов, до сих пор содержится уведомление о том, что владелец канала может размещать рекламу по заявкам рекламодателей. Это создает определенную коллизию между публичными разъяснениями и реальной практикой. В-третьих, если логика ФАС получит судебное подтверждение, под удар попадет не только Telegram, но и YouTube, который официально заблокирован, а также другие площадки, где активно размещается реклама.

Полагаю, что сейчас преждевременно говорить о тотальном запрете рекламы в Telegram. Да, есть разбирательство по конкретному каналу и комментарий в СМИ. Однако нет вступившего в силу судебного акта, официального документального разъяснения ФАС и изменений в реестре Роскомнадзора.

До получения официальных разъяснений я бы рекомендовал участникам рынка сохранять спокойствие и внимательно следить за развитием событий. Необходимо дождаться, когда рынку дадут понятные и непротиворечивые правила игры.



Любые решения без должной правовой базы маловероятны. Государство традиционно дает рынку время адаптироваться к новым правилам игры».