Япония разместит ракеты большой дальности рядом с Китаем

Япония планирует до конца марта развернуть противокорабельные ракеты большой дальности Type 12 на острове Кюсю на юго-востоке страны. Об этом заявил главный секретарь правительства Японии Минору Кихара на пресс-конференции, передает The Washington Post. Из-за этого японские ракеты окажутся ближе к Китаю, чем раньше, пишет газета.

Радиус действия Type 12 составляет 1 тыс. км, то есть в него войдет побережье Китая и часть Восточно-Китайского моря, в том числе к северо-востоку от Тайваня. Это происходит в условиях ухудшения отношений Японии и Китая.

Ракеты Type 12 будут развернуты на базе рядом с городом Кумамото. Это будет первый случай их размещения на территории страны. На следующий год также запланировано развертывание этих ракет в городе Сидзуока рядом с Токио.

В конце февраля США, Япония и Филиппины провели совместные морские учения рядом с Тайванем. Минобороны Японии объявило о планах разместить на отдаленном острове недалеко от Тайваня зенитные ракеты.

