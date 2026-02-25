Противостояние Китая и Японии выходит на новый круг

В отношениях Пекина и Токио, резко покатившихся по наклонной плоскости с прошлого ноября, произошло дальнейшее обострение. 24 февраля японское Минобороны объявило о планах разместить на отдаленном острове недалеко от Тайваня зенитные ракеты. Это произошло на следующий день после того, как Китай ввел экспортные ограничения в отношении 20 японских компаний и организаций, участвующих в «укреплении военной мощи Японии».

О планах разместить к марту 2031 года в самой западной точке Японии — на острове Йонагуни, расположенном в 125 км от восточного берега Тайваня,— зенитные ракеты средней дальности, способные перехватывать приближающиеся самолеты и ракеты, японское Министерство обороны официально сообщило во вторник. Такое решение в ведомстве объяснили обострением региональной напряженности.

По большому счету сюрпризом такое решение не стало — о намерении прикрыть небо со стороны находящегося в 2 тыс. км от Токио острова Йонагуни, где располагается база японских сил самообороны, в японском руководстве говорили с 2022 года.

Однако конкретные планы были объявлены впервые.

Момент был явно выбран не случайно. В Пекине с большим недовольством относятся к военной активности японцев на острове. В ноябре прошлого года, когда министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми посещал Йонагуни с инспекцией, в МИД КНР заявили, что действия Токио «намеренно создают региональную напряженность и разжигают военную конфронтацию». Вслед за этим в течение нескольких дней Китай запускал вблизи острова свои беспилотники, дабы подчеркнуть всю глубину своего возмущения. В ответ Япония подняла в воздух истребители.

Примечательно, что сообщение о грядущем, пусть и не очень скором, размещении ракет вблизи Тайваня прозвучало из Токио буквально на следующий день после решения Министерства коммерции КНР ввести экспортные ограничения в отношении 20 японских компаний и организаций.

Как пояснили в Пекине, ограничение экспорта товаров двойного назначения этим японским компаниям необходимо для «обеспечения национальной безопасности и интересов, а также для выполнения международных обязательств, таких как нераспространение», поскольку обозначенные фирмы участвуют в «укреплении военной мощи Японии». А днем позже, 24 февраля, Министерство коммерции Китая заявило, что вскоре добавит в список компаний, подлежащих экспортным ограничениям, еще 20 японских фирм.

В Токио, согласно заявлению замглавы правительства Сато Кэя, сочли китайские действия «достойными осуждения».

Начало нынешней игре нервов между Пекином и Токио, сопровождающейся постоянными выпадами и недружественными шагами в адрес друг друга, положило громкое заявление японского премьера Санаэ Такаити относительно Тайваня.

В ноябре прошлого года она дала понять, что Японии придется задействовать свои силы самообороны в случае нападения на Тайвань или блокады острова, что в Токио давно трактуют как прямую угрозу своей безопасности.

Эта ремарка вызвала крайне гневную реакцию китайцев, тут же устроивших широкомасштабную кампанию давления на Токио. Она включила, например, отмену авиарейсов в Японию (с последующим злорадным повествованием в китайской прессе о том, как здорово туристы из КНР проводят Новый год по лунному календарю в Южной Корее вместо ранее любимой ими Японии), а также отправку к берегам соседей военных кораблей, приостановку импорта морепродуктов из Японии, отмену концертов и даже окончательный и бесповоротный возврат из токийского зоопарка китайских панд. И разумеется, постоянные обещания жестко отреагировать на гипотетическую попытку военного вмешательства Токио в ситуацию на Тайване.

В Токио в ответ не стали сглаживать углы. Санаэ Такаити и не подумала дезавуировать свое резонансное заявление. На этом фоне обнародование времени появления на Йонагуни ракетных установок стало не просто дежурным заявлением, а знаком того, что Япония готова идти до конца ради защиты того, что страна считает своей линией фронта.

Еще одним значительным сдвигом в оборонной политике Японии, который в Пекине почти наверняка заклеймят в качестве «попытки возродить былой милитаризм», можно считать постепенный отход от запрета на экспорт за рубеж летального оружия.

25 февраля комиссия по вопросам безопасности правящей Либерально-демократической партии Японии одобрила предложение к правительству смягчить правила, ограничивающие передачу другим странам ряда категорий летальных вооружений.

И хотя, согласно предложениям, передача летального оружия странам, участвующим в продолжающихся конфликтах, останется запрещена в принципе, при особых обстоятельствах — например, если это затрагивает национальную безопасность Японии — она может быть одобрена.

Уже в начале марта предложение на этот счет будет представлено правительству, окончательное же решение об экспорте летального оружия будет принимать Совет национальной безопасности, в состав которого входят премьер и профильные министры. И как утверждается в японской прессе, в Токио настроены успеть утвердить все изменения до запланированной встречи Санаэ Такаити с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 19 марта.

Наталия Портякова