США, Япония и Филиппины провели совместные морские учения близ Тайваня

Филиппины, Япония и Соединенные Штаты провели четырехдневные военно-морские учения вблизи пролива Баши между Филиппинами и Тайванем, впервые расширив их за пределы Южно-Китайского моря. Об этом сообщает агентство Kyodo News.

Капитан фрегата ВМС Филиппин Antonio Luna Дженнифер Монфорте сообщила, что учения направлены на повышение «оперативной совместимости наших вооруженных сил для обеспечения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» и не должны «вызывать беспокойства и восприниматься нашими соседями как провокационный акт». Капитан отметила «незаконное присутствие» двух кораблей ВМС Китая в разные дни учений.

Филиппинские военнослужащие заявили, что два истребителя FA-50 военно-воздушных сил страны, патрульный самолет P-3C морских сил самообороны Японии и разведывательный самолет P-8A ВМС США во вторник провели патрулирование над Батанесом, группой островов к югу от Тайваня, которые образуют самую северную провинцию Филиппин. В тот же день Antonio Luna и эсминец ВМС США Dewey провели учения, в том числе по борьбе с подводными лодками, к югу от границы Филиппин с проливом Баши, который является важным узловым пунктом для международного судоходства и торговли в случае конфликта между Тайванем и Китаем.

Учения проводились в рамках многостороннего морского сотрудничества Филиппин со своими союзниками в Южно-Китайском море. Агентство отмечает, что Китай настойчиво заявляет о своих претензиях в этом районе. Также претензии имеют Бруней, Малайзия, Вьетнам и Тайвань.

Эрнест Филипповский