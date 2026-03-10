За выходные при атаках на Белгородскую область два человека погибли и 19 ранены
В Белгородской области от атак ВСУ за выходные погибли два человека
В Белгородской области за праздничные выходные из-за атак ВСУ погибли два человека, еще 19 были ранены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным Минобороны, за прошедшие сутки над регионом уничтожили 25 БПЛА.
Как сообщало ведомство, с 21 по 23 февраля над Белгородской областью ликвидировали 244 дрона. По информации господина Гладкова, тогда по региону выпустили не менее 684 беспилотников и 34 боеприпасов. В итоге погибли два человека, 23 пострадали. Были повреждены 112 жилых помещений и 161 транспортное средство.
По данным главы региона на конец февраля, с начала 2026 года при обстрелах ВСУ в Белгородской области погибли 35 мирных жителей, 239 человек были ранены.