Один человек пострадал при обстрелах Курской области за сутки

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем канале в Max, что за прошедшие сутки при обстрелах региона пострадал один человек. Речь идет о 55-летнем мужчине, получившем акубаротравму в селе Илек Беловского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Также в результате атак по селу повреждены крыша и фасад частного дома. В поселке Коммунар Беловского района пострадали кровля и остекление другого частного дома. Кроме того, из-за удара по объекту энергетики в нескольких населенных пунктах района нет света.

За сутки над Курской областью сбили 41 беспилотник. Установлено десять сбросов взрывных устройств с БПЛА и 30 артиллерийских обстрелов.

Алина Морозова