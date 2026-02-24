За выходные при атаках ВСУ в Черноземье два человека погибли и 23 ранены

В Черноземье за праздничные выходные атакам ВСУ подверглись Белгородская, Воронежская, Курская и Липецкая области. По данным Минобороны, над ними уничтожено 303 беспилотника самолетного типа. Больше всего дронов ликвидировали над Белгородской областью — 244. Еще 31 сбили над Курской областью, 26 — над Воронежской, два — над Липецкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По сообщениям региональных властей, в результате атак два человека погибли и 23 пострадали — все в Белгородской области. Также в регионе разрушения получили 112 жилых помещений и 161 транспортное средство. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, по области выпустили как минимум 34 боеприпаса и 684 беспилотника всех типов.

При атаках ВСУ на Курскую область никто не пострадал. Повреждения получили пять частных домов и один многоквартирный, восемь автомобилей. Из ежедневных сводок губернатора Александра Хинштейна следует, что по региону выпустили как минимум 88 дронов. Также установлен 21 сброс взрывных устройств и 93 артиллерийских обстрела.

В Воронежской области в ночь с 22 на 23 февраля обломки сбитой высокоскоростной цели упали на объект энергетики в облцентре. Из-за этого в двух районах города были краткосрочные проблемы с энергоснабжением потребителей. Других последствий не установлено.

На прошлых выходных при обстрелах Черноземья со стороны Украины были ранены трое мирных жителей.

Алина Морозова, Кабира Гасанова