В 2025 году из обращения на Кубани изъяли 345 поддельных банкнот и монет

По итогам прошлого года в банковской системе Краснодарского края из обращения изъяли 345 поддельных банкнот и монет. За год число фальшивок уменьшилось на 46 штук. Об этом сообщает пресс-служба Южного ГУ Центрального банка Российской Федерации.

Чаще всего в 2025 году в Краснодарском крае подделывали банкноты номиналом 5 тыс. руб. — их выявили 216 штук. Фальшивых купюр номиналом 1 тыс. руб. — 104 штуки, 2 тыс. руб. — 16 штук, 500 руб. — 4 штуки. Среди фальшивок также была монета номиналом 10 руб.

По словам заместителя начальника Южного ГУ Банка России Владимира Лютова, в целом по стране уровень фальшивомонетничества снизился и достиг минимального значения за последние годы. На 1 млн банкнот приходится 1 фальшивка.

Помимо российских денег в прошлом году обнаружили банкноты иностранных государств. Число фальшивок выросло всего на одну штуку. Всего обнаружено 17. Среди подделок — одна банкнота евро и 16 долларов США.

Алина Зорина