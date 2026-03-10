Председателем ростовского отделения Союза журналистов стал Владимир Денисов
Генеральный директор холдинга «ЕвроМедиа» Владимир Денисов избран председателем ростовского городского отделения Союза журналистов России. Об этом сообщается на сайте регионального отделения организации.
«Решение было принято на общем собрании членов союза. В состав делегатов на отчетно-выборную конференцию регионального отделения в числе других избрана главный редактор «Молота» Каролина Стрельцова»,— уточняется в сообщении.