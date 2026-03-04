NYT: разведка Ирана вскоре после атаки предложила США провести переговоры

На следующий день после начала операции США и Израиля разведка Ирана через посредников обратилась к ЦРУ с предложением обсудить условия прекращения боевых действий. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным NYT, предложение о переговорах иранская сторона передала через «разведывательную службу другой страны». Израильские власти призвали США «проигнорировать это предложение», говорится в материале. Американские чиновники, отмечает газета, скептично относятся к готовности администрации Дональда Трампа или Ирана к переговорам.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране, результатом которой стало убийство верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. Уже на следующий день Дональд Трамп заявил, что иранские официальные лица «хотят поговорить», но «им следовало сделать это раньше».

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что запрос о переговорах передал секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани через Оман. При этом сам Лариджани затем сказал, что не будет вести никаких переговоров с США. 3 марта американский президент заявил, что возобновлять диалог «слишком поздно».

Лусине Баласян