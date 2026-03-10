Сохранить электронные связи

В связи с появлением информации о возможной полной блокировке Telegram в России с 1 апреля юристы, IT-специалисты и блогеры рассказали «Ъ-Кубань», как они готовятся к ограничению работы мессенджера. Эксперты советуют заняться сохранением данных, не паниковать, диверсифицировать каналы коммуникации и начинать осваивать MAX, чтобы оставаться на связи с подрядчиками и партнерами из госсектора.

Кубанские блогеры и маркетологи начали искать альтернативные площадки для размещения контента на фоне возможных ограничений работы Telegram (ТГ) со стороны Роскомнадзора. Информация о грядущей блокировке мессенджера пока официально не подтверждена, однако регулятор уже приступил к последовательным ограничениям работы сервиса.

Краснодарский блогер и модель plus size Евгения Лактионова отмечает важность диверсификации каналов коммуникации. «Возможная блокировка Telegram меня лично беспокоит, потому что это одна из моих любимых площадок и удобный формат ведения блога. Но я работаю сразу с несколькими каналами коммуникации, сейчас их около десяти. В такой модели исчезновение одной платформы не становится катастрофой, это скорее временная перестройка и технический вопрос. Вообще в современном медиамире все гораздо проще, чем кажется. Если закрывают любимую соцсеть — найдите новую любимую соцсеть. Если есть навык создавать интересный, вирусный контент и выстраивать контакт с аудиторией, то это можно сделать на любой платформе»,— подчеркнула она.

«Вообще в современном медиамире все гораздо проще, чем кажется. Если закрывают любимую соцсеть — найдите новую любимую соцсеть. Если есть навык создавать интересный, вирусный контент и выстраивать контакт с аудиторией, то это можно сделать на любой платформе»

Блогер Милан Павлов рассматривает российскую площадку MAX как основную альтернативу. «В случае блокировки Telegram я рассматриваю MAX, который точно не будет заблокирована и всегда будет в России. Эту социальную сеть можно спокойно развивать и не беспокоиться о том, что ты можешь потерять связь со своей аудиторией. К тому же эта платформа очень похожа на ТГ, привыкнуть можно быстро. Также я уже развиваю альтернативные площадки, такие как ВК-сообщество и Likee. В них я также уверен, ведь они соблюдают законодательство РФ»,— сказал он.

Маркетолог в сфере гостеприимства Артем Карлов полагает, что главная опасность для компаний заключается не в технической недоступности популярного мессенджера, а в финансовых санкциях и штрафах за его использование. Это напоминает ситуацию с Instagram (принадлежащим Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России): запрет на платежи делает невозможным ведение бизнеса, оставляя лишь SMM и сотрудничество с блогерами. По словам эксперта, большой бизнес в туризме очень консервативен. «90% digital-бюджета уйдет в понятные Яндекс.Директ и SEO, 10% — на "экзотику" вроде VK, программатика, блогеров. Если канал закроется для платежей, бюджеты уйдут в VK Рекламу и нативные интеграции внутри экосистемы Яндекса. И это будут маленькие бюджеты. Допустим, тратили на рекламу в Telegram 30 тыс. в месяц, и вот теперь решили их перекинуть на статью VK Реклама», — говорит Артем Карлов.

Совсем другая история, по его словам, — финтех, ритейл, edtech. Там Telegram — рабочий инструмент воронок, и они будут вынуждены мигрировать в VK, развивать email-маркетинг или переходить на закрытые комьюнити в Discord/Slack.

MAX, по мнению господина Карлова, займет долю рынка «с какими-нибудь 0,0037% в рекламном бюджете». «Был когда-то такой проект от Илона Маска — соцсеть Clubhouse. С удивлением услышал недавно, что этот проект еще существует. Думаю, у "Макса" похожая судьба»,— отмечает Артем Карлов. Господин Карлов советует коллегам: если есть ресурс — необходимо вести всю матрицу от TikTok до VK, но делать это осознанно, под целевую аудиторию каждой площадки. Если ресурса нет — выбирать 2-3 канала максимальной конверсии, а не распыляться на «присутствие ради присутствия».

Основатель ИТ-компании «Виртуальный офис» (Краснодар) Андрей Шиневский считает, что полноценной альтернативы Telegram на рынке нет — ни один мессенджер не дает такого сочетания скорости, ботов, каналов и открытого API. «MAX пока сырой, WhatsApp и Viber — это другая история, они не заточены под публичные каналы и рабочую автоматизацию. Но MAX уже сейчас стоит начинать осваивать. Госструктуры с высокой вероятностью будут переходить именно на него, а значит — и подрядчикам, и партнерам госсектора придется подстраивать свои процессы. Лучше сделать это заранее, без аврала. Еще один вариант для бизнеса — корпоративные мессенджеры, например, на базе Битрикс24. Это позволяет не зависеть от внешних платформ и держать коммуникации под своим контролем»,— советует эксперт.

«MAX пока сырой, WhatsApp и Viber — это другая история, они не заточены под публичные каналы и рабочую автоматизацию. Но MAX уже сейчас стоит начинать осваивать. Госструктуры с высокой вероятностью будут переходить именно на него, а значит — и подрядчикам, и партнерам госсектора придется подстраивать свои процессы»

Господин Шиневский добавляет, что бизнесу не стоит паниковать в связи с возможной грядущей блокировкой Telegram. Необходимо диверсифицировать: продублировать ключевые контакты в альтернативных каналах, перенести критичную документацию из чатов в облачные хранилища, протестировать VPN-решения. И главное — уже сейчас собрать базу email и телефонов ключевых клиентов и партнеров, пока Telegram работает.

Вместе с тем с юридической точки зрения использование мессенджера через VPN после его возможной блокировки находится в «серой зоне» правового регулирования, отмечает адвокат, сопредседатель коллегии адвокатов «Хмыров, Валявский и партнеры» Александр Валявский.

«Само по себе использование VPN в России на данный момент не запрещено. Закон ограничивает, прежде всего, деятельность сервисов, которые предоставляют доступ к запрещенным ресурсам и не исполняют требования Роскомнадзора по фильтрации такого контента. Для обычных пользователей прямой административной или уголовной ответственности за использование VPN в действующем законодательстве не установлено. Однако определенные юридические риски все же существуют. Если пользователь через VPN получает доступ к ресурсам или распространяет информацию, признанную в России запрещенной, экстремистской или незаконной, ответственность может наступить именно за содержание такой информации, а не за сам факт использования VPN»,— объясняет юрист.

Также, по его словам, стоит учитывать, что при использовании сторонних VPN-сервисов возникают и иные риски — например, связанные с безопасностью персональных данных, утечкой переписки или передачей трафика через зарубежные серверы.

«Поэтому с юридической точки зрения использование Telegram через VPN после возможной блокировки само по себе не образует правонарушения, однако пользователям следует учитывать сопутствующие правовые и технологические риски и соблюдать требования законодательства при распространении информации в сети»,— резюмирует господин Валявский.

