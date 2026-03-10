За неделю на Дону при пожарах погибли 11 человек

В Ростовской области с 2 по 9 марта произошло 48 пожаров, в результате которых погибли 11 человек. Спасти удалось 13 человек. Об этом сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона.

Основными причинами возгораний стали неисправность электрооборудования, нарушение правил эксплуатации печного отопления, а также неосторожное обращение с огнем и курение.

Спасатели привлекались для ликвидации последствий семи ДТП. Количество пострадавших составило 39 человек.

На водных объектах области за неделю происшествий не было зарегистрировано.

Мария Хоперская