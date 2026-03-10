РСТ оценил убытки туроператоров за время конфликта в Иране в 3 млрд рублей

Российские туроператоры за десять дней военного конфликта в Иране потеряли около 3 млрд руб. из-за дополнительных расходов на размещение туристов и оплату обратных билетов. Об этом в эфире Радио РБК сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Основная финансовая нагрузка связана с возвратом денег за отмененные туры, запланированные на март, апрель и май. По словам господина Горина, в регионе остаются более 5 тыс. человек, включая примерно 1,5 тыс. организованных туристов.

«Остальные туристы самостоятельные, и здесь сейчас один из путей решения — то, что все ближневосточные авиакомпании, большинство, вернее, разрешили возвращаться в Россию через, например, Объединенные Арабские Эмираты, транзитные перевозки опять разрешены. Ну и появились дополнительные рейсы»,— пояснил Дмитрий Горин.

Аналитическая служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила, что к вечеру 10 марта 90% туристов вернутся из стран Персидского залива в Россию. Ограничения на полеты ввели после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. К 8 марта из ближневосточных стран эвакуировали около 45 тыс. человек.