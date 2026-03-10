В Шахтах из-за очередного порыва без воды остались поселок и несколько улиц

Очередная коммунальная авария оставила без воды несколько улиц в городе Шахты, а также поселок Петровка. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Порыв водовода случился по улице Мировой Коммуны. Отключения затронули следующие улицы и переулки: Темерницкая, Кольцевая, частично К. Маркса, М. Коммуна, Путиловский, Охотский, Мастеровой.

Ориентировочное время выполнения работ — до 23:00, 10 марта.

Мария Хоперская