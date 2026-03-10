Беззащитные очки

Одним из главных сюрпризов 1/16 финала BNP Paribas Open, проходящего в Индиан-Уэллсе турнира категории 1000 Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $9,4 млн, стала неудача прошлогодней победительницы этого состязания восьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой. Уступив в трех партиях Катерине Синяковой из Чехии, она не смогла подтвердить большую часть рейтинговых очков, заработанных там в прошлом году, и теперь рискует оказаться за пределами первой десятки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После поражения от Катерины Синяковой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева била не ракеткой по мячу, а глаголом по трибунам

Фото: Clive Brunskill / Getty Images После поражения от Катерины Синяковой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева била не ракеткой по мячу, а глаголом по трибунам

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Для Мирры Андреевой, которая год назад в финале BNP Paribas Open сломила сопротивление первой ракетки мира Арины Соболенко, одержав пока самую яркую и весомую победу в своей карьере, нынешний турнир в Индиан-Уэллсе стал суровым испытанием на прочность. Пройти его не удалось.

Первая же достаточно серьезная соперница Мирры Андреевой — одна из самых титулованных специалисток парного разряда, опытнейшая чешка Катерина Синякова — в упорной борьбе переиграла 18-летнюю россиянку.

Встреча с Синяковой началась для Андреевой с трех проигранных геймов, в том числе двух — на своей подаче. Наблюдать за тем, как россиянка даже в выгодных для себя ситуациях допускает обидные ошибки, было довольно странно, ведь первый матч на турнире, выигранный у аргентинки Соланы Сьерры со счетом 6:0, 6:0, вроде бы говорил о том, что Андреева находится в боевом состоянии и готова если не защитить свой титул, то по крайней мере пройти по сетке достаточно далеко.

Постепенно Андреева нащупала свою игру. Вторая половина первого сета, по ходу которой ей удалось взять четыре гейма подряд, была отменной. Однако нужного для российской теннисистки развития событий не последовало. Синякова продолжала играть в свой любимый теннис, отличающийся постоянной сменой ритма, и фирменные, тактически изысканные комбинации Андреевой завершались удачно не всегда.

Во втором сете соперницы брали чужие подачи по три раза, и дело закончилось тай-брейком, по ходу которого россиянка, уступая — 2:4, взяла три очка подряд. До завершения встречи оставалось совсем чуть-чуть, но вместо этого последовала серия из трех андреевских ошибок при выполнении различных технических элементов — подрезки, удара справа и смэша.

Назвать этот короткий отрезок коренным переломом нельзя. По итогам марафонского пятого гейма третьей партии Андреевой снова удалось взять чужую подачу и выйти вперед — 3:2. Но это небольшое достижение, видимо, отняло у нее последние внутренние резервы. Синякова тут же восстановила равновесие, а в девятом гейме, отыграв три брейк-пойнта, после без малого трех часов борьбы добилась победы — 4:6, 7:6 (7:5), 6:3.

Отдав последнее очко, Мирра Андреева не только сломала ракетку, но и выместила раздражение на болельщиках — крикнула: «F…ck you all!», за что ей потом пришлось извиняться на пресс-конференции.

Известный своей любовью к эпатажу и нецензурной брани на корте десятый номер мирового рейтинга Александр Бублик из Казахстана, с которым россиянка в Индиан-Уэллсе недавно выступала на показательном турнире в смешанном разряде, по этому поводу лишь грустно пошутил: «Не зря микст сыграли, научил хоть чему-то».

Теперь Андреевой остается готовиться к следующему американскому тысячнику — в Майами — и дожидаться результатов ближайших дней, которые могут повлиять на ее положение в рейтинге. Сумев защитить в Индиан-Уэллсе лишь 65 очков из 1000, Андреева с нынешнего восьмого места в рейтинге переместится в самый конец первой десятки.

Причем выбить ее оттуда могут сразу четыре теннисистки. Швейцарке Белинде Бенчич для этого нужно дойти до полуфинала, чешке Каролине Муховой — до финала, а еще одной представительнице Чехии Линде Носковой и японке Наоми Осаке (последние две свои очередные матчи проводили в ночь со вторника на среду по московскому времени) требуется взять титул.

Мирра Андреева была последней россиянкой, остававшейся в женской сетке турнира в Индиан-Уэллсе, а вот в мужской его половине Даниил Медведев продолжает борьбу.

Добравшись в Калифорнию из Дубая через Оман и Стамбул со значительным запозданием, вызванным закрытием воздушного пространства над ОАЭ в начале марта, он успешно решает неизбежные проблемы, связанные с адаптацией.

В стартовом матче Медведев не оставил шансов чилийцу Алехандро Табило, а затем уверенно справился с аргентинцем Себастьяном Баэсом — 6:4, 6:0. Следующим соперником первой ракетки России будет американец Алекс Микельсен, который прошел своего соотечественника, седьмого номера рейтинга АТР Тейлора Фритца.

В трех предыдущих встречах, в том числе январском полуфинале победного для себя турнира в Брисбене, Медведев не отдал Микельсену ни одной партии. Отметим, что после поражения Бублика от австралийца Ринки Хидзикаты у россиянина появился реальный шанс в следующий понедельник переместиться в мировой классификации с 11-го места на 10-е.

Правда, для этого ему требуется подтвердить свой прошлогодний результат — выйти в полуфинал, обыграв вслед за Микельсеном серба Новака Джоковича или британца Джека Дрейпера.

Евгений Федяков