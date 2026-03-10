Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Беззащитные очки

Мирра Андреева на «тысячнике» WTA в Индиан-Уэллсе не смогла выйти в 1/8 финала

Одним из главных сюрпризов 1/16 финала BNP Paribas Open, проходящего в Индиан-Уэллсе турнира категории 1000 Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $9,4 млн, стала неудача прошлогодней победительницы этого состязания восьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой. Уступив в трех партиях Катерине Синяковой из Чехии, она не смогла подтвердить большую часть рейтинговых очков, заработанных там в прошлом году, и теперь рискует оказаться за пределами первой десятки.

После поражения от Катерины Синяковой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева била не ракеткой по мячу, а глаголом по трибунам

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Для Мирры Андреевой, которая год назад в финале BNP Paribas Open сломила сопротивление первой ракетки мира Арины Соболенко, одержав пока самую яркую и весомую победу в своей карьере, нынешний турнир в Индиан-Уэллсе стал суровым испытанием на прочность. Пройти его не удалось.

Первая же достаточно серьезная соперница Мирры Андреевой — одна из самых титулованных специалисток парного разряда, опытнейшая чешка Катерина Синякова — в упорной борьбе переиграла 18-летнюю россиянку.

Встреча с Синяковой началась для Андреевой с трех проигранных геймов, в том числе двух — на своей подаче. Наблюдать за тем, как россиянка даже в выгодных для себя ситуациях допускает обидные ошибки, было довольно странно, ведь первый матч на турнире, выигранный у аргентинки Соланы Сьерры со счетом 6:0, 6:0, вроде бы говорил о том, что Андреева находится в боевом состоянии и готова если не защитить свой титул, то по крайней мере пройти по сетке достаточно далеко.

Постепенно Андреева нащупала свою игру. Вторая половина первого сета, по ходу которой ей удалось взять четыре гейма подряд, была отменной. Однако нужного для российской теннисистки развития событий не последовало. Синякова продолжала играть в свой любимый теннис, отличающийся постоянной сменой ритма, и фирменные, тактически изысканные комбинации Андреевой завершались удачно не всегда.

Во втором сете соперницы брали чужие подачи по три раза, и дело закончилось тай-брейком, по ходу которого россиянка, уступая — 2:4, взяла три очка подряд. До завершения встречи оставалось совсем чуть-чуть, но вместо этого последовала серия из трех андреевских ошибок при выполнении различных технических элементов — подрезки, удара справа и смэша.

Назвать этот короткий отрезок коренным переломом нельзя. По итогам марафонского пятого гейма третьей партии Андреевой снова удалось взять чужую подачу и выйти вперед — 3:2. Но это небольшое достижение, видимо, отняло у нее последние внутренние резервы. Синякова тут же восстановила равновесие, а в девятом гейме, отыграв три брейк-пойнта, после без малого трех часов борьбы добилась победы — 4:6, 7:6 (7:5), 6:3.

Отдав последнее очко, Мирра Андреева не только сломала ракетку, но и выместила раздражение на болельщиках — крикнула: «F…ck you all!», за что ей потом пришлось извиняться на пресс-конференции.

Известный своей любовью к эпатажу и нецензурной брани на корте десятый номер мирового рейтинга Александр Бублик из Казахстана, с которым россиянка в Индиан-Уэллсе недавно выступала на показательном турнире в смешанном разряде, по этому поводу лишь грустно пошутил: «Не зря микст сыграли, научил хоть чему-то».

Теперь Андреевой остается готовиться к следующему американскому тысячнику — в Майами — и дожидаться результатов ближайших дней, которые могут повлиять на ее положение в рейтинге. Сумев защитить в Индиан-Уэллсе лишь 65 очков из 1000, Андреева с нынешнего восьмого места в рейтинге переместится в самый конец первой десятки.

Причем выбить ее оттуда могут сразу четыре теннисистки. Швейцарке Белинде Бенчич для этого нужно дойти до полуфинала, чешке Каролине Муховой — до финала, а еще одной представительнице Чехии Линде Носковой и японке Наоми Осаке (последние две свои очередные матчи проводили в ночь со вторника на среду по московскому времени) требуется взять титул.

Мирра Андреева была последней россиянкой, остававшейся в женской сетке турнира в Индиан-Уэллсе, а вот в мужской его половине Даниил Медведев продолжает борьбу.

Добравшись в Калифорнию из Дубая через Оман и Стамбул со значительным запозданием, вызванным закрытием воздушного пространства над ОАЭ в начале марта, он успешно решает неизбежные проблемы, связанные с адаптацией.

В стартовом матче Медведев не оставил шансов чилийцу Алехандро Табило, а затем уверенно справился с аргентинцем Себастьяном Баэсом — 6:4, 6:0. Следующим соперником первой ракетки России будет американец Алекс Микельсен, который прошел своего соотечественника, седьмого номера рейтинга АТР Тейлора Фритца.

В трех предыдущих встречах, в том числе январском полуфинале победного для себя турнира в Брисбене, Медведев не отдал Микельсену ни одной партии. Отметим, что после поражения Бублика от австралийца Ринки Хидзикаты у россиянина появился реальный шанс в следующий понедельник переместиться в мировой классификации с 11-го места на 10-е.

Правда, для этого ему требуется подтвердить свой прошлогодний результат — выйти в полуфинал, обыграв вслед за Микельсеном серба Новака Джоковича или британца Джека Дрейпера.

Евгений Федяков

Ракетка Мирра

Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024

Фото: William West / AFP

Мирра Андреева (на фото справа) занимается большим теннисом с 6 лет

Фото: @_mirraandreeva_

Мирра Андреева и бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистка в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 — одного из четырех турниров Большого шлема

Фото: Christophe Ena / AP

Мирра Андреева в отеле Нью-Йорка в 2023 году, дебютировав на Открытом чемпионате США

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистка проходит в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2024

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получают серебряные медали в парном турнире на Олимпийских играх в Париже в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024, где она дошла до 1/8 финала

Фото: @hiltonmelbournelqs

В 2024 году 17-летняя Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой, одержавшей победу в семи турнирах Женской теннисной ассоциации &lt;br>На фото: у частного самолета

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистки Эрика и Мирра Андреевы в отеле перед турниром Открытого чемпионата Австралии-2025

Фото: @hiltonmelbournelqs

Мирра Андреева побеждает в финале теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае в феврале 2025 года

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Теннисистка на церемонии награждения после финального матча турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, США

Фото: Mark J. Terrill / AP

