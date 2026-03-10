Угроза атаки беспилотников объявлена в Анапе

На территории Анапы объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Жителей и гостей Анапы просят не выходить на улицу и укрыться в помещении без окон — в ванной, туалете, кладовой и коридоре. В это время также не следует пользоваться лифтом.

Если тревога настигла на улице, необходимо спрятаться на цокольном этаже ближайшего здания, на парковке, в подвале или подземном переходе. Не стоит прятаться у стен многоквартирных домов и использовать в качестве укрытия остановки и автомобили.

«Сохраняйте спокойствие. Ждите отмены сигнала опасности и следите за новостями только в официальных источниках», — говорится в сообщении.

Алина Зорина