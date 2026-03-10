Угрозу атаки беспилотников объявили в Анапе

Угроза атаки БПЛА действует на территории Анапы, о чем уведомили днем 10 марта в пресс-службе администрации города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При включении сирен «Внимание всем» жителей и гостей города призвали соблюдать необходимые меры предосторожности. Во время объявления тревоги требуется укрыться в помещениях без окон, не пользоваться лифтом и не выходить на улицу.

В случае, если тревога застала на улице, необходимо укрыться в цокольном этаже ближайшего здания. У стен многоквартирных домов, в остановочных павильонах и автомобилях прятаться опасно.

София Моисеенко