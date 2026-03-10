В Крымском районе объявлена беспилотная опасность

На территории Крымского района объявили беспилотную опасность. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В период действия беспилотной опасности гражданам запрещено выходить на улицу, необходимо оставаться дома, отойти от окон и укрыться в помещении со сплошными стенами. Нельзя пользоваться лифтом, и следует держаться подальше от дверей и окон. Если опасность застала на улице, необходимо спрятаться за любое крепкое укрытие и лечь на землю. Нельзя прятаться в автомобиле.

«Не выкладывайте фото или видео БПЛА, работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб в соцсети. Противник может использовать эту информацию для корректировки», — отметили в администрации.

Выход на работу каждый житель согласовывает лично с работодателем. В случае со школами и детскими садами информация об отмене занятий рассылается родителям. Каждый педагог имеет четкую инструкцию, что необходимо делать в подобной ситуации.

Алина Зорина