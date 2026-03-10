В аэропортах Краснодара и Геленджика ограничили полеты

В аэропортах Краснодара и Геленджика ввели ограничения на полеты воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения введены на прием и выпуск самолетов. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

По данным пресс-службы аэропорта Краснодара, все службы авиагавани готовы к работе после снятия ограничений. Обо всех изменениях в расписании авиакомпании уведомят пассажиров. Актуальную информацию о полетах можно узнать у перевозчика, на онлайн-табло или в Telegram-боте @AerodinamikaBot.

Алина Зорина