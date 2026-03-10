Жителей Подмосковья попросили самостоятельно не искать пропавших детей

Поиск пропавших в Звенигороде троих детей ведется круглосуточно, задействованы все силы и ресурсы, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. По его словам, задействованы спасатели МЧС, специалисты «Мособлпожспаса», добровольцы «ЛизаАлерт», водолазная группа «ДобротворецЪ», полиция и медики. Он призвал местных жителей не заниматься поисками самостоятельно.

Глава округа рассказал, что для участников поисков развернуты палатки, им подвозят питание. Специалисты обследуют акваторию реки и прибрежную территорию. Они используют гидролокационное оборудование, эхолоты, беспилотники, вертолеты. Также привлечены дополнительные резиновые лодки, специалисты работают с погружными камерами видеообзора.

«На место стянуты все необходимые специалисты и подготовленные добровольцы. Прошу жителей округа не пытаться самостоятельно участвовать в поисках. Это опасно. Самое правильное — дать возможность профессионалам, спасателям выполнять свою работу. Обязательно сообщим, если потребуется помощь волонтеров»,— отметил Андрей Иванов.

Пропавшие — 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков. 7 марта дети ушли гулять по Восточному микрорайону в Звенигороде, где протекает река Москва. С тех пор они на связь не выходили. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Спасатели обследовали 19,4 км акватории реки, зона поисков расширена.