В подмосковном Звенигороде расширили зону поисков троих пропавших детей

Спасатели в поисках троих пропавших в Звенигороде подростков обследовали 19,4 км акватории Москвы-реки. Зона поисков была расширена, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Для детального обследования дна и подледного пространства применяют специализированное гидролокационное оборудование. Для работы водолазных групп оборудовано четыре майны, пробурено более 200 технических отверстий. Также проводится сканирование дна эхолотами, приводит «РИА Новости» пресс-релиз МЧС.

Пропавшие — 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков. Днем 7 марта дети гуляли по Восточному микрорайону в Звенигороде, где протекает река Москва. С тех пор они на связь не выходили, их мобильные телефоны недоступны. Возбуждено уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК).