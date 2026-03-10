Мошенники пытались обмануть камчатского министра в мессенджере Max

Глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев рассказал, что его пытались обмануть мошенники через российский мессенджер Max. Связавшийся с ним неизвестный представился сотрудником РАНХиГС и спросил у министра, звонил ли ему «сотрудник ФСБ».

Господин Лебедев заявил, что злоумышленники «совсем совесть потеряли» и «лезут через Max». Он опубликовал скриншоты переписки с мошенником: министр сначала расспрашивал его, кто такой «Аверченко из ФСБ», а потом написал: «Наконец-то компетентный человек расскажет, чей же Крым». После этого, по словам министра, переписка прекратилась.

«Ну вообще без берегов. Опять старая схема. Сначала предупреждение о звонке "куратора с ФСБ", затем звонок с "разводом"... Зашел с козырей. Крым по-прежнему лучше всякой иконы отгоняет всех чертей...Как только зашел разговор про Крым, мошенник исчез»,— написал чиновник на странице в VK.

13 августа 2025 года Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении звонков в иностранных мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Ведомство утверждало, что мошенники часто использовали их для вымогательства денег. Суд отказался снимать ограничения. В сентябре зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что мошенники начали чаще использовать мессенджер Max для обмана россиян.