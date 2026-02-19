Мосгорсуд оставил в силе решение об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp

Мосгорсуд оставил в силе решение о прекращении производства по делу о частичном ограничении работы мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta Platforms Inc., признана экстремистской организацией и запрещена в России). Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Апелляционная коллегия по административным делам 19 февраля рассмотрела жалобы на решение от 29 декабря 2025 года и оставила их без удовлетворения. Иск к Роскомнадзору и Минцифры подал Константин Ларионов, представлявший себя и 105 других заявителей. Истцы требовали признать незаконными действия по частичной блокировке звонков в мессенджерах, введенной в августе 2025 года якобы для борьбы с мошенниками.

Роскомнадзор с 10 февраля усилил ограничения в работе Telegram и сообщил о намерении сохранять меры до размещения серверов в России и исполнения требований законодательства. Летом 2025 года ведомство ограничило звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta Platforms Inc., признана экстремистской организацией и запрещена в России), указав, что сервисы стали основными инструментами мошенников.

Подробности — в материале «Ъ» «Ни на Telegram жалости».