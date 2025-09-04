«Сбер»: мошенники воруют аккаунты в мессенджере Max

Мошенники начали чаще использовать новый мессенджер Max для обмана россиян, заявил на ВЭФ-2026 зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, злоумышленники похищают или покупают аккаунты в приложении. Он отметил, что Сбербанк уже фиксирует такие случаи и разрабатывает меры для борьбы с этим.

Станислав Кузнецов уточнил, что на мессенджер Max приходится 8-9% всех мошеннических звонков. Однако основная часть обманов, около 85%, связана с использованием сим-боксов и виртуальных АТС. Он добавил, что новые продукты телекоммуникационных компаний также способствуют трансформации обычных звонков в виртуальные через интернет.

В середине августа 2025 года пресс-служба VK отчиталась о блокировке 10 тыс. номеров, используемых мошенниками, и удалении 32 тыс. вредоносных и спам-документов в мессенджере Max за июль.