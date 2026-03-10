Аракчи прокомментировал размещение американских систем HIMARS на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прокомментировал заявление Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) о размещении ракетных систем HIMARS на территориях соседних с Ираном ближневосточных стран. Он поблагодарил американскую сторону за признание этого факта.

«Спасибо, CENTCOM, за признание того, что вы используете территорию наших соседей для развертывания систем HIMARS против нашего населения»,— написал господин Аракчи в соцсети X.

Иранский министр добавил, что теперь «никто не должен жаловаться», если Тегеран будет уничтожать американские системы своими ракетами независимо от страны их размещения.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. При атаке погиб верховный лидер страны Али Хаменеи, пост занял его сын — Моджтаба Хаменеи. В ответ Исламская Республика наносит удары по Израилю и американским базам в странах Ближнего Востока. Накануне президент США Дональд Трамп говорил, что боевые действия почти завершены, поскольку у Ирана не осталось «ни флота, ни связи, ни военно-воздушных сил».