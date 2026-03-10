Ростовские таможенники возбудили дело из-за покупки сильнодействующих препаратов

Сотрудники Ростовской таможни возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Об этом сообщает пресс-служба Южной таможни.

Фото: пресс-служба Южной таможни

По данным правоохранителей, в посылках из Казахстана обнаружили в пункте выдачи запасов 900 капсул с сибутрамином общей массой 300 граммов, которые россиянка планировала перепродавать как средство для похудения.

Изъятые капсулы направили на химическое исследование, которое подтвердило наличие сильнодействующего вещества, включенного в соответствующий список постановлением правительства России. По факту контрабанды возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ.

Сибутрамин и его структурные аналоги с аналогичным психоактивным воздействием входят в перечень сильнодействующих веществ, утвержденный постановлением правительства от 29 декабря 2007 года.

Константин Соловьев