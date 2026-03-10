В Адыгее расследуют дело о преступном сообществе в сфере миграции

Следственное управление СКР по Республике Адыгея возбудило уголовное дело по факту создания и участия в преступном сообществе, занимавшемся организацией незаконной миграции. Фигурантом дела по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества) стал местный житель, еще трое жителей республики проходят по делу как участники сообщества по ч. 2 ст. 210 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в ведомстве, дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности, проведенной совместно с подразделениями Главного управления уголовного розыска и миграционной службы МВД России, регионального управления уголовного розыска, а также УФСБ по Республике Адыгея.

По версии следствия, с августа 2022 года по июль 2023 года предполагаемый организатор совместно с участниками группы обеспечивал незаконный въезд в Россию граждан иностранного государства. Для этого оформлялись фиктивные гостевые визы с заведомо ложными сведениями о принимающей стороне и месте пребывания иностранцев. После въезда в страну они не становились на миграционный учет по месту пребывания.

В настоящее время следствие проводит комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и условий, способствовавших совершению преступлений.

Вячеслав Рыжков