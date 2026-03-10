Центральный банк (ЦБ) подвел итоги работы индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в минувшем году. Общий приток средств на эти счета взлетел в 3,7 раза, достигнув 230 млрд рублей. Причем, почти половина этой суммы — 103 млрд — поступила на счета клиентов за последние три месяца, что стало лучшим квартальным результатом с 2015 года. Общее количество открытых ИИС приблизилось к 6,5 миллионам, а объем активов на них вырос в 1,5 раза, составив 888 миллиардов рублей. О причинах ажиотажного спроса и поведении инвесторов в текущих рыночных условиях рассказал территориальный директор Ростовского филиала компании «Цифра брокер» Артем Андреев.



«ИИС — это специальный инструмент, предусмотренный российским законодательством для стимулирования частных инвестиций. Для новичков и опытных инвесторов он открывает доступ к фондовому рынку с дополнительной финансовой “подушкой”.

На данный момент ИИС-3 интересны тем, что они поменяли свой первозданный вид. Теперь они стали более подходить крупным инвесторам, поэтому и суммы, и доли их увеличились. Сейчас пополнять ИИС-3 можно на любую сумму в российских рублях без ограничений, тогда как ИИС старого типа дает возможность пополнять их на сумму до 1 млн рублей в год. У одного инвестора может быть до трех ИИС-3 у разных брокеров. Помимо этого, он еще позволяет освободить доход от налога.

После заседания ЦБ банки начали снижать процентные ставки по депозитам и по инерции люди стали задумываться о том, где дают больше. Инвестиции, в том числе через ИИСы, выбирают более консервативные в сохранении капитала люди.

И все же, несмотря на кратный рост инвестиций на фондовый рынок и на ИИС-3 (в сравнении с объемом денег, хранимых россиянами на депозитах в банках), он по-прежнему кажется весьма небольшим».