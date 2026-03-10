Жительницу Хакасии подозревают в пропаганде терроризма подростку из Туапсе

Органы безопасности Республики Хакасия совместно с сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю пресекли деятельность участницы запрещенной террористической организации, сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, жительница Саяногорска 2008 года рождения через мессенджер Telegram распространяла материалы с пропагандой идеологии организации и вовлекала собеседников в противоправную деятельность. В ходе расследования было установлено, что несовершеннолетний житель Туапсе получал от злоумышленницы видео с действиями лиц, совершивших теракты в образовательных учреждениях, а также инструкции по изготовлению взрывных устройств.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия на основании материалов УФСБ возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). В настоящее время проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств преступлений.

ФСБ напоминает, что по статье 205.2 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Вячеслав Рыжков