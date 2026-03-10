На Дону на ремонт электросетей направили 1,8 млрд рублей в 2025 году

В Ростовской области по итогам 2025 года на ремонтную программу энергосистемы было направлено 1,8 млрд рублей, сообщает управление информационной политики правительства региона.

Как уточняется в сообщении, объем финансирования увеличился на 33% по сравнению с 2024 годом. «За прошедший год энергетики обслужили 681 км воздушных линий электропередачи и отремонтировали более 1,7 тыс. трансформаторных подстанций. Особое внимание было уделено сетям низкого напряжения, которые обеспечивают электроэнергией дома жителей области: здесь специалисты заменили 1,3 тыс. опор и установили 145 км современного самонесущего изолированного провода»,— уточняется в сообщении.

Кроме того, за прошедший год на магистральных линиях электропередач специалисты заменили 16 км грозтроса, который защищает систему от ударов молний.

Наталья Шинкарева