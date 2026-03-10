Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новороссийске задержали приезжую со свертком наркотиков

27-летнюю жительницу Отрадненского района осудят в Новороссийске за хранение запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД города-героя.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным полиции, приезжая заказала запрещенные вещества через интернет, после чего получила координаты расположения «тайниковой закладки». В центре Новороссийска ее задержали сотрудники правоохранительных органов.

При личном досмотре у женщины нашли полимерный пакет с наркотиком общей массой более 3,8 г. В отношении жительницы Кубани возбудили уголовное дело.

Согласно сведениям УМВД Новороссийска, по уголовному делу приезжей грозит до десяти лет лишения свободы.

София Моисеенко

