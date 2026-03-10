Пересмотр система защиты позволил предотвратить ряд атак ВСУ на Крымский мост

Пересмотренная система защиты Крымского моста позволила предотвратить ряд атак украинских военных на объект, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников в интервью «Российской газете», приуроченном к 20-летию создания ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

По словам господина Бортникова, комплексные меры включают использование «пассивных» средств защиты — сетчатых и тросовых ограждений, бетонных конструкций, поглощающих взрывную волну панелей и других технических решений, которые призваны минимизировать последствия возможных терактов. Он отметил, что при относительной дешевизне эти меры демонстрируют высокую практичность и эффективность.

Глава НАК добавил, что регулярно проводятся тренировки и учения выделенных сил и средств, позволяющие своевременно выявлять и устранять недостатки в антитеррористической защите объектов.

Президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю 20-летия НАК подчеркнул ключевую роль комитета в формировании общегосударственной системы противодействия терроризму. Глава государства отметил, что в условиях обострения глобальных вызовов и проведения специальной военной операции работа НАК имеет особое значение, и призвал продолжать укрепление кадрового и организационного потенциала, совершенствование профильного законодательства и обеспечение безопасности объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания граждан.

Вячеслав Рыжков