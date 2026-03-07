Британия доставила на Кипр вертолеты и ракеты для уничтожения БПЛА

Великобритания доставила на Кипр два вертолета Wildcat Королевского военно-морского флота. Они оснащены ракетами Martlet для уничтожения беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба британского ВМФ.

Вертолеты доставили на британскую военную базу «Акротири». Испытания вертолетов Wildcat с применением ракет Martlet в реальных условиях еще не проводились, уточнили в ВМФ. При этом такая комбинация «неоднократно демонстрировала эффективность на полигонах», следует из пресс-релиза.

«Нынешняя обстановка, характеризующаяся угрозами, требует скорости, адаптивности и тесной интеграции с партнерами по совместным операциям, а наши передовые датчики и высокоточные ракеты позволяют нам обнаруживать, отслеживать и, при необходимости, нейтрализовать вражеские беспилотники»,— отметил командир 815-й эскадрильи морской авиации Джеймс Вудс.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что вертолеты будут использоваться лишь в оборонительных целях. После эскалации конфликта на Ближнем Востоке Лондон также решил направить четыре дополнительных истребителя Typhoon в Катар.

Израиль и США атаковали Иран 28 февраля. Иранские власти в ответ начали наносить удары по американским военным базам в Персидском заливе. 2 марта Минобороны Великобритании заявило об атаке с применением БПЛА на британскую военную базу на Кипре.