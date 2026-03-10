В Новороссийске пройдут учения со стрельбами 10 марта

В акватории порта Новороссийска два раза за день состоятся учения со стрельбами. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

По данным мэрии Новороссийска, НВМБ проведет учения в дневное и ночное время. Стрельбы будут слышны с 11:00 до 13:00 и с 23:00 до 01:00. В ходе тренировочных мероприятий военно-морская база будет отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

Жителей призвали соблюдать спокойствие. В администрации напомнили, что во время проведения учений в порту запрещается движение маломерных судов и плавательных средств. Ограничения также распространяются на осуществление подводных работ и водолазных спусков.

София Моисеенко