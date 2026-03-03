Сийярто: Украина не вступит в ЕС, пока Орбан останется у власти

Украина не станет членом Евросоюза (ЕС), пока у власти в Венгрии остается правительство премьер-министра Виктора Орбана, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. По его словам, Брюссель прекрасно знает, что если он сможет «свергнуть венгерское правительство», то это «лишит энтузиазма и смелости остальных».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как пояснил министр, когда Венгрия наложила вето на 20-й пакет антироссийских санкций, то «сразу же три европейские страны подумали, что они тоже с ним не согласны». Но если Венгрия не накладывает вето, то среди стран ЕС складывается единодушие, утверждает господин Сийярто.

«Если мы останемся, мы не согласимся на совершенно безумные механизмы финансовой поддержки, не согласимся на то, чтобы наши деньги забирали на Украину. Мы считаем, что деньги венгров должны быть в Венгрии... И они также знают, что если мы придем или останемся, Украина не будет членом ЕС»,— заверил глава МИД Венгрии (цитата по «РИА Новости»).

В конце февраля Венгрия наложила вето на 20-й пакет санкций ЕС против России и предоставление Украине военного кредита в размере €90 млрд. Причиной стало прекращение транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины. Петер Сийярто говорил, что украинская сторона отказывается возобновить транзит по политическим причинам. Словакия считает, что новые санкции ЕС могут навредить мирному урегулированию.