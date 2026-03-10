В Ростовскую область завезли 34 млн цветов в 2025 году

В Ростовскую область с начала 2026 года не импортировали срезанных цветов. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

По итогам 2025 года в регион поступила 361 партия цветов общим объемом более 34 млн штук. Поставки велись из Латвии, Литвы и Армении. В то же время специалисты выявили в четырех партиях заражение западным цветочным (калифорнийским) трипсом. В соответствии с решением комиссии, экспорт зараженной продукции запретили.

Владельцы трех партий решили провести обеззараживание товара. Речь идет о двух партиях хризантем из Нидерландов (более 8 тыс. и 13 тыс. штук) и одной партии гвоздик из Эквадора (почти 14,5 тыс. штук), которые поставлялись через Латвию. После дезинфекции специалисты повторно взяли образцы для анализа. Исследования показали отсутствие карантинных объектов, и продукция получила разрешение на реализацию.

Константин Соловьев