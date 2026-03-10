Анапу посетили 65 тысяч туристов с начала года

С января по начало марта в Анапе отдохнули около 65 тыс. туристов. Об этом сообщила глава города-курорта Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

По словам мэра Анапы, из общего количества туристов порядка 11 тыс. человек посетили курорт в рамках однодневного отдыха.

«Я знаю, что многие возвращаются к нам из года в год, и не только летом — это очень ценно»,— подчеркнула Светлана Маслова.

Решение о старте курортного сезона летом 2026 года в Анапе еще не принято, соответствующее заключение должен будет предоставить Роспотребнадзор на основании результатов анализа проб воды и почвы на пляжах курорта. В настоящее время на километровом отрезке пляжа в Витязево производится экспериментальная отсыпка дополнительного чистого песка.

София Моисеенко