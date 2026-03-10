Анапу посетили 65 тысяч туристов с начала года
С января по начало марта в Анапе отдохнули около 65 тыс. туристов. Об этом сообщила глава города-курорта Светлана Маслова.
Фото: пресс-служба администрации Анапы
По словам мэра Анапы, из общего количества туристов порядка 11 тыс. человек посетили курорт в рамках однодневного отдыха.
«Я знаю, что многие возвращаются к нам из года в год, и не только летом — это очень ценно»,— подчеркнула Светлана Маслова.
Решение о старте курортного сезона летом 2026 года в Анапе еще не принято, соответствующее заключение должен будет предоставить Роспотребнадзор на основании результатов анализа проб воды и почвы на пляжах курорта. В настоящее время на километровом отрезке пляжа в Витязево производится экспериментальная отсыпка дополнительного чистого песка.