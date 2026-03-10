Трамп пригрозил ударить по Ирану в 20 раз сильнее

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану усилением военных ударов, если Тегеран не прекратит мешать транзиту нефти через Ормузский пролив. По словам господина Трампа, подобные действия приведут к ответу со стороны США «в 20 раз сильнее», чем тот, который Иран испытал до сих пор.

«Кроме того, мы уничтожим легко уничтожаемые цели, которые сделают практически невозможным восстановление Ирана как нации — смерть, огонь и ярость обрушатся на него, — но я надеюсь и молюсь, чтобы этого не произошло!» — написал он в соцсети Truth Social. Дональд Трамп добавил, что это «подарок» США Китаю и всем государствам, активно использующим Ормузский пролив.

CNN со ссылкой на источник передавал, что Иран завершает разработку планов по взиманию «пошлины за безопасность» в Персидском заливе с нефтяных танкеров и коммерческих судов стран — союзников США. 4 марта господин Трамп пообещал задействовать ВМС США для эскорта танкеров через Ормузский пролив.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Конфликт ограничил судоходство в Ормузском проливе, через который проходит 15–20% мировых поставок нефти. Удары сторон также затронули объекты нефтяной промышленности государств Ближнего Востока. 9 марта стоимость нефти Brent превышала $119 за баррель.

