Хайнань хочет нарастить прямое авиасообщение с Россией

Власти южной китайской провинции Хайнань работают над открытием новых маршрутов пассажирских авиаперевозок с Россией, а также увеличением частоты прямых рейсов. Об этом заявили ТАСС в делегации провинции, участвующей в сессиях Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) в Пекине.

В делегации рассказали о планах также разработать для российских туристов «более привлекательные и насыщенные туристические продукты». «Создавать маршруты, объединяющие Санью с другими городами, такими как Учжишань, Баотин, Линшуй, Цюнхай, Даньчжоу и Хайкоу... Стимулировать отели внедрять систему 24-часового заезда и выезда, чтобы обеспечить качественное размещение для туристов, прибывающих на Хайнань ночными рейсами»,— добавили в делегации.

В 2025 году Хайнань принял 505,3 тыс. российских туристов. Это на 120,3% больше в годовом выражении. Россияне составили 33,7% от общего потока иностранных туристов на Хайнань, заняв первое место среди стран, из которых приезжали иностранные туристы.

Власти Китая с 15 сентября 2025 года ввели безвизовый режим для россиян. Они могут въехать в КНР только по загранпаспорту и находиться в стране до 30 дней. Эта мера действует до 14 сентября 2026 года. До того же срока введен безвиз для туристов из КНР. Китай лидирует по въездному турпотоку в Россию, но в прошлом году активность путешественников из этой страны сократилась из-за подорожания поездок.

